Ответ Катара арабским странам должен быть объявлен утром в понедельник

Государство Катар рискует подвергнуться новым санкциям арабских государств, если не выполнит их требования. Речь идёт в частности, о закрытии телеканала "Аль-Джазира" и прекращении дипломатических отношений с Ираном. Соседи ожидают от Катара закрытия военной базы Турции и прекращения военного сотрудничества с Анкарой. Срок ответа катарских властей о готовности выполнить эти требования истекает в ночь с воскресенья на понедельник.

Глава МИД Катара заявил, что ультимативные требования были предъявлены заведомо для того, чтобы быть отвергнутыми. Утром в понедельник Доха сообщит о своем решении.

Бахрейн обвинил Катар в военной эскалации из-за размещения в стране турецких солдат. Министр иностранных дел Бахрейна назвал разногласия между Катаром и арабскими государствами дипломатическим спором, а размещение иностранных военнослужащих фактором напряженности.

Турция поддержала Катар в его конфликте с соседними странами. С момента начала кризиса на турецкую авиабазу в эмирате дважды прибывали дополнительные силы и военная техника.