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Новости

В Авиньоне в результате стрельбы у мечети ранены 8 человек

Авиньон

В городе Авиньон на юге Франции в результате стрельбы у мечети ранены по меньшей мере 8 человек. Местная полиция считает инцидент скорее "сведением счетов", чем террористической атакой. По неподтвержденным данным, среди раненых как минимум один ребенок. Об этом сообщает издание Lа Provence.

Нападение произошло поздно вечером в воскресенье, когда люди выходили из мечети. Нападавших было двое, их лица скрывали маски. После стрельбы им удалось скрыться. Полиция предполагает, что между местной молодежью мог возникнуть конфликт, что и привело к стрельбе, отмечает агентство Reuters.

На прошлой неделе был арестован мужчина, который попытался въехать на автомобиле в толпу людей рядом с мечетью в парижском пригороде Кретей. В результате этого инцидента никто не пострадал.

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