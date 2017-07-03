Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

США и Китай дискутируют о свободе судоходства в Южно-Китайском море

Американский военный корабль "Дьюи" в Южно-Китайском море

Китай назвал «грубой военно-политической провокацией» проход американского военного корабля «Стетем» в менее чем 12 морских милях от острова Тритон, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. МИД КНР также заявил, что будут предприняты «все необходимые шаги по защите национального суверенитета и безопасности».

В район архипелага направлены китайские военные корабли и самолеты. Инцидент произошел в воскресенье незадолго до запланированного телефонного разговора руководителей двух стран.

Соединенные Штаты, как подчеркивают в Вашингтоне, неоднократно предупреждали Китай насчет необходимости воздерживаться от масштабных мелиорационных работ на островах, расположенных в оспариваемых акваториях. Пекин настаивает, что имеет на это суверенное право, так как архипелаг принадлежит Китаю. На Парасельские острова, помимо Китая, претендуют Вьетнам и Тайвань.

Согласно конвенции ООН, любое государство вправе утверждать суверенитет над акваторией в пределах 12 морских миль от своих берегов. Тот факт, что американский корабль вошел в эту 12-мильную зону означает непризнание Вашингтоном территориальных претензий КНР и утверждение принципа «свободы судоходства». Аналогичный инцидент произошел в мае у искусственного рифа Мисчиф архипелага Спратли.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG