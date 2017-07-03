За офшоры – за решетку

В Испании разразился громкий скандал. Известный предприниматель, который благодаря своей успешной деятельности еще недавно считался образцом для подражания, оказался не только банкротом, но и угодил за решетку. И все эти беды, по его же признанию, случились после того, как он создал совместное предприятие с российскими партнерами.

Речь идет о Хавьере Пересе Дольсете, главе международной корпорации ZED, разрабатывающей мобильные приложения, компьютерные игры и тому подобное. Следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон отправил его на минувшей неделе под арест по обвинению в "нелояльном администрировании, фиктивной неплатежеспособности, нецелевом использовании государственных субсидий, подделке документов" и так далее. А ведь еще недавно этим человеком восторгалась вся деловая Испания. Его ставили в пример как предпринимателя, работающего на рынке самых передовых технологий.

Рассказывает мадридский журналист Алехандро Рекейхо, специализирующийся на полицейской и судебной хронике:

– Корпорация ZED всегда занимала ведущие позиции в сфере высоких технологий. Она, в частности, производила самые популярные видеоигры. Ну а расследование касается ее неожиданного банкротства, причем банкротства умышленного, в связи с чем и был арестован ее основатель и президент Перес Дольсет.

Еще в прошлом десятилетии корпорация Переса Дольсета работала в 80 странах мира, но предпринимателю этого было мало. Ему захотелось выйти на рынок стран Восточной Европы, в первую очередь, России. И вскоре, как утверждает мадридское интернет-издание Confidencial, ему это удалось при посредничестве компании «ВымпелКом» и ее владельца - олигарха Михаила Фридмана. Для успешного сотрудничества с российскими коллегами в 2014 году в Амстердаме было создано предприятие ZED+. Однако, уже летом 2016 года испанец вынужден был обратиться в прокуратуру своей страны с жалобой на россиян. Он утверждал, как отмечает Confidencial, что партнеры всеми правдами и неправдами стремятся разорить совместное предприятие, выводя из него капиталы. Цель, по мнению Переса Дольсета, состояла в том, чтобы заставить его продать им за бесценок всю корпорацию. Вот что рассказал глава ZED в свое время журналистам:

– Мы обычно никого не информируем о своих делах. Мы предпочитаем самостоятельно решать все возникающие проблемы. Но сейчас возникла возмутительная ситуация, против которой я намерен протестовать. Невозможно работать, когда твои партнеры постоянно выводят из совместного предприятия капиталы, используя для этого всякого рода сомнительные схемы. Надеюсь, что наши власти помогут положить конец подобной ситуации.

Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании, а также международные аудиторы провели проверку деятельности Zed+ и ее дочернего предприятия в России – Темафон. В конце декабря прошлого года испанская пресса, со ссылкой на материалы расследования, написала, что "дочка" подозревается в весьма сомнительных деяниях, в частности, в неоправданной выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Кроме того, миллионы, по данный Confidencial и других изданий, были выведены россиянами, без ведома испанцев, из совместной компании в предприятия, расположенные в оффшорных зонах, в частности, на Кипре. При этом капитал Zed+ сократился с полутора миллиардов евро до нуля.

– У предприятий, открытых в оффшорных зонах, есть свои характерные признаки. Во-первых, как правило, они пользуются привилегиями налогового рая. Кроме того, их деятельность засекречена, как и имена их владельцев. Все эти данные тщательно скрываются, ну а финансовые вложения прикрываются банковской тайной, – говорит работающий в Мадриде финансовый консультант Хосе Мануэль Санчес.

Между тем, дело, заведенное в прокуратуре Испании, набирало обороты. Оказалось, что большая часть капиталов, испарившихся на необъятных просторах России, на Кипре и, возможно, в Панаме, не принадлежала Пересу Дольсету. Это были деньги его испанских компаньонов и испанского государства. Ведь в течение последних лет он получал солидные дотации и льготные кредиты из госбюджета под определенные проекты. Считается, что общая сумма полученных таким образом денег превышает 100 миллионов евро. Сейчас ни осуществленных проектов, ни выделенных под них миллионов нет. И виноваты здесь, похоже, не только россияне. Дело в том, что компаньоны Переса Дольсета, в первую очередь, испанская медийная группа Планета, изначально возражавшая против каких-либо дел с россиянами, готовилась взыскать с него убытки от этого партнерства. А посему, как считает следствие, предприниматель, желая сохранить хоть часть своего состояния, тоже приложил руку к выводу денег из корпорации. И все, что не взяли россияне, он перевел в Панаму, оставив на бобах упомянутых испанских компаньонов. За это ему и придется теперь отвечать по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор Национальной судебной палаты Хавьер Муньос напоминает о двух главных обвинениях, выдвигаемых против Переса Дольсета:

– Статья 152-ая Уголовного кодекса предусматривает наказание для тех, кто, используя свое служебное положение, управляет предприятием нелояльно по отношению к своим партнерам. Сроки заключения здесь определяются размером вреда, которое наносится партнерам. Что касается фиктивной неплатежеспособности, то 259 статья рассматривает это правонарушение как нанесение ущерба кредиторам – попытку не платить по долгам, скрыв свое подлинное финансовое состояние.

Сейчас к уголовному делу в качестве подозреваемых привлечены, помимо самого Переса Дольсета, еще 15 человек из его окружения. Заочно фигурируют в деле и три россиянина. Это Ваге Енгибарян, который, по утверждению Confidencial, владел фирмами на Кипре, куда выводились деньги, Владимир Туровецкий, как один из руководителей Темафона и Сергей Горбунцов, который, по мнению следствия, также причастен к умышленному банкротству совместного предприятия. Привлечен к следствию и временный управляющий ZED+ голландский адвокат Петер Вакки, которого испанская пресса называет доверенным лицом россиян. Отмечается, что в свое время он отказался от предложения Китая вложить капиталы для спасения компании. Можно лишь догадываться, в чьих интересах это было сделано.