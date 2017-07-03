СМИ: все компьютеры в России оснастят отечественными антивирусами

Проект программы "Цифровая экономика", разрабатываемый в России по распоряжению президента Владимира Путина, предусматривает установку российских антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, предполагается, что к 2024 году (срок окончания программы) скоростной доступ в интернет должны иметь 97 процентов домов в российских городах с населением более 1 миллиона человек. При этом 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения — до 10 процентов.

Помимо этого в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать "устойчивость и безопасность" рунета.

Вопросы финансирования программы пока не прописывались. Правительство намерено предложить создать фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 миллиардов рублей. Документ будет представлен президенту Путину 5 июля.