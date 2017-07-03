Дагестанский активист осужден за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Московский окружной военный суд признал виновным активиста движения "Союз справедливых" Хирамагомеда Магомедова и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Магомедов обвинялся в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", незаконном хранении оружия, экстремизме, вербовке и приготовлению к насильственному захвату власти. По данным следствия, Магомедов "пропагандировал идеи" организации, участвуя в пикетах и раздавая листовки с названием "В России запретили Ислам". Активист признал свое участие в "Хизб ут-Тахрир", но отвергает остальные обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Магомедова политзаключенным. Активист принимал участие в митингах против коррупции в Дагестане. В 2014 году он пытался организовать митинг против расизма в Москве, однако мэрия столицы отказала в проведении акции. После этого стало известно, что на Магомедова завели уголовное дело за участие в экстремистской организации.

