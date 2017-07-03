Активист обжаловал в ЕСПЧ штрафы за репост фотографии Милонова

Член сетевого движения "Открытая Россия" из Чувашии Дмитрий Семенов обжаловал в Европейском суде по правам человека штрафы за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом в понедельник сообщает РБК. Семенов пожаловался на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений.

В ноябре 2016 года на Леонова составили протоколы из-за двух публикаций в социальной сети "ВКонтакте" с фотографиями Милонова в футболке с надписью "Православие или смерть". По каждому из протоколов суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. В марте 2017 года Семенов был оштрафован на три тысячи рублей за репост новости о предыдущем наказании за публикацию фотографии депутата.

Надпись "Православие или смерть!", сопровождаемая христианской символикой и черепами, находится в списке экстремистских материалов уже около шести лет. Сам Милонов в 2012 году заявлял, что договорился с Министерством юстиции России об исключении ее из реестра, но она по-прежнему там находится. Лозунг используется несколькими православными общественными организациями.