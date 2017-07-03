Будет ли Россия монархией?

Второй человек в Московской патриархии глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил в поддержку идеи монархии: " .

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", - сказал иерарх. Владыка Иларион объяснил, что монарх получает "санкцию от Бога через Церковь на свое правление, и оно является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику, - это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления".

Может ли президент, по примеру Наполеона III, сам стать монархом? Владимир I или дщерь Мария Владимировна? Или нужно восстановление династии Романовых? Возможно ли регентство Путина при объявленном престолонаследнике по опыту генерала Франко? Является ли правление Путина самодержавным и монархическим? Следует ли формализовать и так имперский экспансионистский курс Кремля? Если проект нереализуем, зачем в российское общество через РПЦ-МП вбрасывается идея монархии?

Обсуждают философ Виктор Аксючиц и историк Андрей Зубов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 3 июля в 19:05.