Против анархиста Романова возбуждено дело о призывах к теракту

Против нижегородского анархиста Ильи Романова возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает в фейсбуке Лариса Романова. По ее словам, дело ведет управление ФСБ по Мордовии. Сам Романов был этапирован в СИЗО в Саранске.

В 2015 году Романов был признан виновным в приготовлении к теракту и приговорен к девяти годам колонии строгого режима . Поводом для уголовного дела стал взрыв в сквере в Нижнем Новгороде в октябре 2013 года, в результате которого анархист лишился кисти. Сам Романов утверждает, что у него в руках взорвалась петарда. В октябре 2014 года анархист направил жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой он обвинил Россию в необоснованно длительном содержании его под стражей.

С 2002 по 2012 год Романов находился в колонии строго режима на Украине по "делу одесских сепаратистов".