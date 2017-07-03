В Донбассе - как в Сирии

В центре внимания вновь оказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая в полуофициальной обстановке, на конференции "Примаковские чтения" в Москве (текст, впрочем, опубликован на сайте МИД), в присутствии самого Генри Киссинджера, Лавров фактически поставил знак равенства между участием России в украинском и сирийском конфликтах.

Вопрос: У Г.Киссинджера есть фраза, что Россия в исторической перспективе зачастую не шла на компромисс и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажется ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы «играем не в своей лиге»?

На этот вопрос российский министр ответил так:

С.В.Лавров: Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом сообществе, что мы «играем не в своей лиге». Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт в Донбассе, в Сирийский конфликт. Наверное, здесь нужно комплексно подходить к тому, что из себя представляет та или иная нация и народ. Это люди, которые хотят исключительно «хлеба и зрелищ», и им все равно, как они воспринимаются на международной арене, в качестве каких игроков – серьезных, ответственных, самостоятельных, достойных – или те, которые ради «хлеба и зрелищ» готовы поддерживать любые капризы гегемона. Для меня очень важно, чтобы это было понято.

Я не хочу проводить параллели, но не так давно на одном из наших каналов были рассуждения о том, почему мы не сдали Ленинград немцам, и жили бы хорошо, и жизни бы спасли. Для меня не существует этого вопроса. Пускай все это определяют те, кто анализирует ситуацию, пускай определяют на основе критериев, которыми они руководствуются как политологи и аналитики.

Соответствовало бы тому весу, который мы имеем в мировой политике молчание и признание переворота, если бы мы на Украине бросили русских и русскоязычных после того, как организаторы антиконституционного вооруженного госпереворота, поддержанного из-за границы, первым своим актом объявили запрет на многие вещи, которые были связаны с русским языком, ввели дискриминацию русского языка, а потом объявили о том, что русские в Крыму никогда не будут думать по-украински, поэтому русских из Крыма надо выгнать? Это уже неважно. Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию, которую наши предки столетиями создавали, распространяли ее, как сказал Генри, на огромные пространства. То же самое происходит в Сирии.

Здесь удивительно многое - в том числе и готовность Лаврова согласиться с рациональными доводами "политологов и аналитиков" при полном их неприятии на уровне эмоциональном, и отсылка к известному опросу "Дождя" о том, не стоило ли сдать Ленинград, но прежде всего, конечно - уравнивание конфликта в Донбассе (который, согласно официальной позиции Москвы, является "гражданской войной", в которой если и участвуют граждане России, то только на сугубо добровольной основе) с войной в Сирии (где - как признает Москва - действует российская авиация, военная полиция и советники; участие российских ЧВК в конфликте официальная Москва не комментирует). Очевидно, речь не идет об оговорке, поскольку Лавров оправдывает действия России необходимостью защизать "цивилизацию", "русских и русскоязычных" и т.д., что звучит даже несколько курьезно - поскольку в Сирии, очевидно, "русских и русскоязычных" отнюдь не столько же, сколько на Украине.

Вот и видео.

Многие были изумлены такой откровенностью.

Николай Травкин

Ну, вот! Три года все, начиная с Путина, твердили на весь мир, что мы не являемся стороной конфликта на Донбассе, что там Гражданская война и на тебе - Лавров с чистосердечным признанием!

Tatiana Narbut-kondratieva

Лавров признал российскую агрессию против Украины: "Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию, которую наши предки столетиями создавали". Расскажите-ка мне ещё про гражданскую войну!

piddubny.com

Заявление Лаврова - это не ошибка, такие люди не ошибаются. Это сознательное заявление перед встречей президентов США и РФ в Гамбурге. Кремль хочет проверить реакцию визави Путина.

Другие, впрочем, считают, что ничего нового Лавров не сказал.

Третьи интерпретируют его слова не как признание в участии России в военных действиях, а лишь как заинтересованность в разрешении конфликта.

Ну а четвертые продолжают восхищаться афоризмами российского министра.