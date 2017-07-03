Самый верный способ уничтожить Россию

Опальный протоиерей Всеволод Чаплин нашел верный способ уничтожить Россию. Все просто - достаточно выпустить на экран фильм "Матильда". Если это произойдет - России конец, считает о. Всеволод. Сам он не желает такого развития событий, но, если премьера фильма Алексея Учителя состоится, Россию уже ничто не спасет.

Своими мыслями Чаплин поделился в видеоблоге:

Фильм Матильда непременно должен быть запрещен. Потому что если он будет показан, Россия погибнет. И это будет справедливо в Божиих очах. <...> Все беды России в XX веке <...> все это происходило из-за греха богоборчества и цареубийства. <...>

Сейчас в символический день 26 октября готовится новое символическое, ритуальное самоубийство <...> плевок в нашу историю, в нашу душу. За этот плевок Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением. Мировая война неизбежна, но если этот фильм не будет показан, кто-то в России наверное останется жить, пусть и не в городах. Если он будет показан, да погибнут все, и это будет достойно и справедливо.

​То, что предлагается нам - это гораздо хуже нацизма и фашизма, - заключил Чаплин, имея в виду "идеологию ультралиберализма", которая "пытается поработить Россию".

Прямо скажем, пламенные (даже в сравнении с высказываниями Поклонской, стоявшей у истоков кампании против "Матильды") слова протоиерея вызвали довольно бурню реакцию - кому-то было смешно, а кому-то и страшно. Сторонники Чаплина в Сети в явном меньшинстве.

Даже в комментариях у самого Чаплина большинство отнеслось к его словам, мягко говоря, с недоумением.

Dmitry Ruschin

Хорошая реклама еще не вышедшего фильма.

Roman Safronov

взятки - нормально, враньё - нормально, обкрабывание госудасртвом граждан - да нормально! А вот фильм "Матильда" во всём виноват! А.. да, ещё американцы и лично Обама.

Настя Козодаева

Даже если этот фильм будут каждый день транслировать, Россия никак не погибнет, ибо так Возлюбил Бог Мир, что Послал Сына Своего единородного, !

Многие обратили внимание не только на "Матильду", но и слова Чаплина о неизбежности мировой войны и гибели всего городского населения РФ.

​Дмитрий Гудков

Все это говорится на страшном черном фоне с завываниями и и немигающим взглядом. Такой вот документ эпохи.

Конечно, Чаплин сейчас уже не в силе (хотя проповеди свои читает регулярно в самом центре Москвы, в двух шагах от Арбата). Зато сегодня мне звонили из СМИ с просьбой о комментарии: что я думаю о заявлении митрополита Илариона, одобряющего восстановление в стране монархии.

Да, в общем, примерно то же самое я думаю: в РПЦ самые главные атеисты и сидят. Это не Церковь, а клуб воинствующих безбожников, работающий эффективнее любых советских агитбригад.

Впрочем, стоит ли по одному Чаплину делать выводы обо всей РПЦ? Есть в ней и другие священники - один из них, напрмиер, попал фактически в положение режиссера Учителя! Пишет издание "Блокнот":

В Сергиевом Посаде разгорается скандал вокруг памятника выпускникам первого военного 1941 года. Скульптура танцующей с парнем девушки смутила и разгневала горожан откровенно очерченной грудью, на которой явственно видны соски. Кажется, что предполагаемой автором легкой блузки просто нет.

Монумент под названием «Завтра была война» был установлен на бульваре Кузнецова к 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. Его заказал бизнесмен в сфере строительства, почетный гражданин Сергиева Посада Александр Терехин.

Автором неприличного памятника, что интересно, стал священник, по совместительству скульптор. Евгений Антонов является иереем храма в честь иконы Божьей Матери «Казанская» в поселке Власьево.

Сам творец не считает свое детище непристойным, он убежден, что прелести молодого тела под одеждой не утаишь.

В общем, скандал!