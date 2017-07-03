Трамп на встрече с Путиным намерен обсудить Сирию и Украину - CNN

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен в значительной степени сосредоточиться на обсуждении разногласий по Сирии и Украине. Об этом сообщает телекомпания Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя американской администрации.

Повестка дня встречи еще не сформирована американской стороной и советники Трампа готовят её, информирует телеканал. В команде Трампа существует мало ожиданий, что президент поднимет тему вмешательства России в прошлогодние президентские выборы. На вопрос о том, собирается ли президент обсудить вмешательство России в выборы в 2016 году, советник по национальной безопасности Х.Р. Макмастер заявил журналистам на прошлой неделе: «Нет конкретной повестки дня. На самом деле это будет то, о чем президент хочет поговорить».

Вероятно, он попытается привлечь Путина к разговору о поддержке Россией сирийского диктатора Башара Асада и все более напряженной ситуации в этой раздираемой войной стране. По словам чиновников администрации, Трамп также может обсудить действия России на Украине, хотя Сирия является большим приоритетом для Трампа. Встреча также предоставит двум президентам впервые встретиться лично, что, по словам представителей американской стороны, может определить направление беседы.

Вместе с тем CNN высказывает опасения, что неструктурированная повестка дня и открытость американской стороны, может привести к тому, что российский лидер перехватит инициативу и навяжет свою повестку для встречи.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может состояться в кулуарах саммита "Двадцатки" в Гамбурге.