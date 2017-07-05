Шеремет. Цена свободы

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не найдены. Не установлены мотивы убийства. Нет сведений и о том, продвинулось ли расследование.

За что и почему погиб Павел Шеремет? Кому выгодно было это убийство? Его близкие, друзья и коллеги лишь строят предположения. Версий много, но ни у одной нет достаточных доказательств.

Шеремет работал в трех странах –​ Белорусии, России и Украине и власти каждой критиковал. В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже белорусский президент Александр Лукашенко лишил Павла Шеремета гражданства.

В России профессиональная карьера Шеремета складывалась поначалу успешно. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть главный федеральный канал, потому что не мог больше мириться с цензурой и давлением.

В 2014 году он переехал жить на Украину. Несмотря на то, что Шеремет верил в перемены и сочувствовал народу Украины, он критиковал ее власти и открыто писал о проблемах в стране.

В судьбе Шеремета отразилась драматическая судьба трех стран и все то, что произошло в последние годы с профессией журналиста, которую он любил и которой служил честно и мужественно до самого последнего своего дня.