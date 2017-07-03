Жители Подмосковья перекрыли шоссе, протестуя против отключения воды

Около полутораста жителей подмосковного города Клин перегородили Ленинградское шоссе в знак протеста против отключения горячей воды в их домах. Протестующие требуют вызвать главу Клина для решения вопроса об "отключении воды на неопределенный срок".

13 июня жителям поселка 31 Октября и Пролетарского проезда отключили горячую воду для проведения профилактических работы, но не включили ее обратно, через 14 дней, согласно графику. Власти Клина объяснили это тем, что котельные, обслуживающие эти дома, находятся в частной собственности и были отключены за неуплату налогов.

Жителям обещали вернуть горячую воду 1 июля, а за неоказанную услугу провести перерасчет. Сколько людей остались без горячего водоснабжения, не сообщается.

