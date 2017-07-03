В Москве в "Доме Бурганова" открыта скульптура "Рейган – Горбачев"

В Москве в Государственном музее "Дом Бурганова" открыта скульптурная композиция "Рейган – Горбачев", посвященная встрече президента СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обратился с письменным приветствием к участникам церемонии, где напомнил, что во второй половине 1980-х годов "были заключены соглашения, на основе которых к сегодняшнему дню ликвидировано более 80 процентов арсеналов ядерного оружия, накопленных на пике гонки вооружений". По мнению Горбачева, "не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить победу в холодной войне. В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран", – отметил экс-президент СССР.

С президентом США Рональдом Рейганом Горбачев с 1985 по 1988 год провел четыре большие двусторонние встречи, которые знаменовали существенное потепление отношений между СССР и Западом. 8 декабря 1987 года Горбачев и Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Страны – участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. В настоящее время США и Россия обвиняют друг друга в нарушении этого Договора.

Автор работы – народный художник России Александр Бурганов. Композиция продолжает серию работ художника, посвященную выдающимся американцам и США. В частности, в 2009 году на территории МГУ в присутствии Госсекретаря Хиллари Клинтон был открыт памятник Уолту Уитмену его работы, а в 2007 году – на территории посольства США в Москве памятник первому послу США в России Джону Квинси Адамсу.