Во Львове в синагогу бросили бутылку с зажигательной смесью

Во Львове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в синагогу и стены другой исписали оскорблениями. Об этом сообщила ТАСС директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова.

По ее словам, неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а также написали оскорбительные высказывания в синагоге на улице Угольной.

В интервью львовскому изданию "Захид" Дианова уточнила, что оскорбительные высказывания были связаны с массовым убийством львовских евреев в начале Великой Отечественной войны. Годовщина этих трагических событий приходится на 30 июня.

Муниципальные власти выступили с осуждением этих актов вандализма. "Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия", – заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Неизвестные также украли бронзовый венок с Могилы Неизвестного Солдата на территории мемориального комплекса Холм Славы во Львове. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления полиции Львовской области. В полиции сообщили, что "на улице Лычаковской на территории мемориального комплекса Холм Славы с Могилы Неизвестного Солдата похищен бронзовый венок". Кроме того, в Радеховском районе города с бронзовой скульптуры воинам Великой Отечественной войны были срезаны крупные элементы. По данному факту уже открыто уголовное производство.