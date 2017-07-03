Партия Меркель представила совместную с ХСС предвыборную программу

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз представила в понедельник, 3 июля, совместную предвыборную программу с Христианско-социальным союзом. Документ назван "правительственной программой". ХДС и ХСС намерены снизить безработицу Германии до уровня менее трёх процентов. По словам Меркель, ни одно рабочее место не должно остаться незанятым. Предлагается принять закон об иммиграции "специалистов высокой квалификации", а долю расходов на науку повысить до 3,5 процента (с нынешних трёх процентов).

Партии обещают, в частности, ввести для семей с детьми специальные выплаты для приобретения ими жилья в размере 1200 евро ежегодно (на каждого ребенка) на протяжении десяти лет.

В программе не прописано ограничение количества принимаемых беженцев, как того добивались в ХСС. Лидер этой партии Хорст Зеехофер не стал настаивать на этом требовании. Он отметил, что из-за снижения потока мигрантов предлагаемая квота на уровне 200 тысяч беженцев ежегодно - в этом году "не играет никакой роли".