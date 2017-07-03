Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому судну

Турция осудила Грецию за стрельбу по турецкому сухогрузу в Эгейском море. Капитан сухогруза заявил в понедельник, что береговая охрана Греции открыла огонь по его судну, когда оно находилось вблизи острова Родос. Этому предшествовало требование греческой стороны к капитану - пришвартоваться в греческом порту.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что не может быть оснований для стрельбы по безоружному торговому судну, перевозящему товар между двумя турецкими портами. В заявлении говорится, что в инциденте никто не погиб и не пострадал.

Греческая сторона, заявила, что получила анонимную информацию о находящейся на борту турецкого судна партии наркотиков. При этом, как утверждает греческая сторона, турецкое судно находилось в территориальных водах Греции.

Между Турцией и Грецией, имеются нерешённые территориальные претензии, в частности, касающиеся островов в Эгейском море. Оба государства являются союзниками по НАТО.