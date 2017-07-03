Бостон: полиция не считает наезд на людей "преднамеренным"

В Бостоне 10 человек ранены при наезде такси на людей в районе главного городского аэропорта. Полиция сообщает, что признаков намеренного преступления нет.

Полиция штата Массачусетс заявила, что инцидент произошёл у аэропорта Логан в понедельник вскоре после 14 часов по местному времени. Ранения пострадавших квалифицируются от "серьезных" до "незначительных".

Власти расследуют происшествие, 56-летний водитель допрашивался следователями. Представитель полиции заявил, что на "предварительной стадии" расследования нет информации, которая позволяла бы считать наезд на людей "преднамеренным".

Несколько европейских государств в последние годы пережили нападения и гибель людей в результате наездов автомобилей. Запрещённая в России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство" объявляло о своей ответственности за такие нападения в Нице, Берлине и Лондоне.