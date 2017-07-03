Губернатор Кемеровской области Тулеев доставлен в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, проходивший реабилитацию в больнице областного центра, перевезён в Москву, сообщило издание "Коммерсант". В минувшую субботу, 1 июля Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили в самолёт, утверждают некотоыре источники.

В московском аэропорту Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф и доставили его в больницу. Аману Тулееву назначен курс процедур, которые должны помочь ему восстановить здоровье после операции на позвоночнике, которая, как сообщается, проводилась в Германии.

Аману Тулееву 73 года. Он один из самых известных российских региональных политиков. В августе 1991 года, работая председателем Кемеровского облисполкома, Тулеев пообещал Геннадию Янаеву, главе "государственного комитета по чрезвычайному положению" (ГКЧП), что готов подписаться под каждым словом опубликованного тогда обращения членов комитета. На парламентских выборах осенью 2016 года он возглавил партийный список "Единой России" по Республике Алтай, Алтайскому краю, Кемеровской и Томской областям.