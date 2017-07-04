Трамп увеличит поставки газа в Европу, чтобы снизить влияние России

Президент США Дональд Трамп хочет использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, США планируют сделать максимально простыми для американских компаний поставки сжиженного природного газа в Европу. По данным агентства, Трамп заявит об этом на саммите "Трех морей" в Варшаве 6 июля, в преддверии встречи Большой двадцатки в Гамбурге.

Группа "Трех морей" включает в себя 12 европейских стран, которые расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Среди них — Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония. Главная тема саммита - создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Европе.

Бывший высокопоставленный представитель НАТО Джеймс Джонс считает, что увеличение поставок американского СПГ позволит ослабить влияние России в регионе, которая использует энергию "в качестве оружия или рычага давления". Инициативу поддержали и соратники Трампа по Республиканской партии, которые требуют более жесткого отношения к России в ответ на её вмешательство в выборы президента США, а также за её политику на Украине и в Сирии. Европейский союз импортирует треть природного газа из России, а у ряда стран в регионе поставки российского газа составили 75 процентов от общего объема.

