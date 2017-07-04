Узников Гуантанамо "пытают" телеканалом RT

Тюрьма для подозреваемых в терроризме на американской базе Гуантанамо уже долгое время остается предметом критики правозащитников, американских либералов - и прокремлевских СМИ, при каждом удобном случае ссылающихся на нее как на пример нарушения прав человека в США (умалчивая, конечно, о практиках обращения с подозреваемыми в терроризме в самой России или той же Сирии). В последнее время, однако, события приобрели неожиданный оборот.

Сайт Daily Beast получил доступ к переписке одного из узников Гуантанамо, в которой содержатся поистине душераздирающие подробности режима содержания: "в последние два года единственный англоязычный новостной телеканал, доступный для просмотра тем, кто прошел через секретные тюрьмы ЦРУ - это RT, кремлевский канал, который любит показывать все, что выставляет Америку в плохом свете".

В марте в письме своему адвокату Мухаммад Рахим аль-Афгани пишет: "Единственные западные новости, доступные нам - это новости из Москвы".

Казалось бы - живи да радуйся, но аль-Афгани почему-то недоволен (и намекает на то, что и другие заключенные не рады такой медиадиете): “Забавно, что RT хорошо относится к Трампу и больше не говорит о Гуантанамо... Это все fake news. Пропаганда, а не новости".

Сам Афгани утверждает, что в прошлом подвергался реальным пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ (речь идет о событиях 2007 года, еще до президентства Барака Обамы, который осудил пытки и призывал закрыть Гуантанамо - что, впрочем, не удалось сделать). Теперь, однако, ему, по собственному признанию, "делается страшно" от новостей RT. За неимением других новостных телеканалов, он попросил администрацию тюрьмы включать ему спортивные программы.

Американские чиновники не комментируют, почему заключенным, среди которых, например, один из предполагаемых "архитекторов" теракта 11 сентября Халид Шейх Мохаммед, показывают именно RT. По словам представителя администрации, однако, узники Гуантанамо могут сами выбирать, какие каналы хотят смотреть - из имеющегося предложения.