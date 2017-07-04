Минюст РФ: публичное чтение Библии надо согласовывать с властями

В России чтение Библии в кафе нужно согласовывать с властями, чтобы обеспечить безопасность участников проповеди и посетителей заведения. Об этом говорится в ответе российского уполномоченного при Европейском суде по правам человека, заместителя министра юстиции России Михаила Гальперина на вопросы ЕСПЧ, сообщают "Ведомости".

С заявлением в Страсбургский суд обратился лидер группы евангельских христиан Алексей Колясников. В 2014 году он был оштрафован по статье "проведение публичного мероприятия без согласования" за коллективное чтение Библии в кафе в Сочи.

В ответе России также указано, что на чтениях использовали звуковую аппаратуру, что характеризует это как публичное мероприятие.

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Колясникова в марте. В заявлении он указывал, что преследование участников коллективной молитвы противоречит решению Конституционного суда, который ещё в 2012 году признал антиконституционным требование уведомлять власти о подобных мероприятиях, если не требуется специальных мер безопасности.

В 2016 году в России были приняты антитеррористические поправки, так называемый "пакет Яровой", в котором, в частности, говорится, что проповедовать могут только официально зарегистрированные религиозные организации и только в специально отведенных местах.