В Дагестане найден мертвым помощник главы региональной ФСИН

В Дагестане нашли мертвым в служебном кабинете помощника начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний Наримана Яралиева. Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе ФСИН.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 48-летний Яралиев, предположительно, покончил с собой во время ночного дежурства. В связи со смертью Яралиева проводится служебная проверка. Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что следователи не исключают версию убийства.

Родственник Яралиева рассказал Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, что на теле полковника обнаружены следы побоев, а умер он, предположительно, от сквозного ранения в область виска.