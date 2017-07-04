Школьник Михаил Галяшкин оставлен под домашним арестом

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе решение о домашнем аресте 17-летнего Михаила Галяшкина, обвиняемого в использовании газового баллончика против бойца Нацгвардии на акции протеста 12 июня в Москве. Об этом сообщает "Медиазона".
По версии следствия, ученик 11 класса распылил перцовый баллончик на Тверской улице, что стало причиной ожога глаза у бойца Нацгвардии.
16 июня Басманный суд Москвы отправил Галяшкина под домашний арест до 13 августа. Ему запрещено общаться со всеми, кроме родственников, педагогов и следователей, а также пользоваться интернетом, отправлять письма и телеграммы.
При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек.
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