Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея объявила сегодня об испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее сообщалось о том, что запущенная сегодня ракета была средней дальности.

Высота полета ракеты "Хвансон-14" составила около 3000 тысяч километров. Она пролетела более 900 километров и примерно через 40 минут после запуска упала в экономической зоне Японии. Испытания контролировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В КНДР заявили, что теперь их ракеты могут достичь любой точки мира, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на средства массовой информации Северной Кореи.

Токио выразил протест КНДР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия Пхеньяна "провокационными". Абэ заявил, что намерен во время саммита "Большой двадцатки " попросить Россию и Китай занять "более конструктивную" позицию в отношении ракетных пусков Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.

В последние месяцы Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты. Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюцию одобрили не только США, Япония и Южная Корея, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай. Президент США Дональд Трамп, комментируя сегодняшние действия Пхеньяна в своем твиттере, выразил надежду, что именно Китай сможет предпринять серьезные шаги для того, чтобы положить конец действиям Северной Кореи.