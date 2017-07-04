У суда, где слушается дело об убийстве Немцова, задержан активист

В Москве у здания Окружного военного суда, где проходит очередное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова, задержали активиста Михаила Лашкевича за проведение одиночного пикета. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Полицейские сослались на особые меры безопасности, введенные указом президента России в связи с проведением международного соревнования по футболу - Кубка конфедераций. Однако ограничения, в том числе на проведение публичных мероприятий, вводились на период с 1 июня по 12 июля.

В Московском окружном военном суде во вторник стороны процесса должны приступить к обсуждению юридических последствий вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. В конце минувшей недели присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Во вторник, как ожидается, гособвинение назовет сроки заключения, к которым, по мнению прокуратуры, должны быть приговорены подсудимые - бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев .

Судебный процесс по делу об убийстве Немцова начался в октябре 2016 года. Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.