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Новости

"Общероссийский народный фронт" запустит молодежное направление

Митинг "Молодой гвардии Единой России"

"Общероссийский народный фронт" запустит молодежное направление. Об этом РБК сообщил председатель исполнительного комитета движения Алексей Анисимов.

Наиболее вероятное название проекта – "Молодежка ОНФ". Внутри каждого проекта "фронта" появится молодежный координатор, который будет привлекать новых людей. Также решено запустить серию конкурсов, в частности, предложить участникам описать будущее России в 500 символах. Кроме того, планируются конкурсы народного творчества - "песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей". Ожидается, что проект будет запущен к 1 сентября.

"Общероссийский народный фронт" - организация, созданная по инициативе Владимира Путина, которая тесно сотрудничает с партией "Единая Россия" и другими прокремлевскими политическими силами.

В последнее время Кремль неоднократно обращался к теме молодежи и молодежной политики - на фоне массовых антикоррупционных акций протеста, в которых приняло участие большое число молодых людей, школьников и студентов.

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