"Общероссийский народный фронт" запустит молодежное направление. Об этом РБК сообщил председатель исполнительного комитета движения Алексей Анисимов.

Наиболее вероятное название проекта – "Молодежка ОНФ". Внутри каждого проекта "фронта" появится молодежный координатор, который будет привлекать новых людей. Также решено запустить серию конкурсов, в частности, предложить участникам описать будущее России в 500 символах. Кроме того, планируются конкурсы народного творчества - "песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей". Ожидается, что проект будет запущен к 1 сентября.

"Общероссийский народный фронт" - организация, созданная по инициативе Владимира Путина, которая тесно сотрудничает с партией "Единая Россия" и другими прокремлевскими политическими силами.

В последнее время Кремль неоднократно обращался к теме молодежи и молодежной политики - на фоне массовых антикоррупционных акций протеста, в которых приняло участие большое число молодых людей, школьников и студентов.