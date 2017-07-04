"Мне возвращаться нельзя"

Российскому журналисту Евгению Титову, покинувшему Россию в 2016 году из-за угроз, отказали в политическом убежище в Литве. Об этом сообщил Радио Свобода сам Титов. Решение об отказе принял Департамент миграции МВД Литвы, его подтвердил Окружной суд Вильнюса. Журналист подал апелляцию в Верховный суд Литвы. В случае отказа его депортируют в Россию.

Евгений Титов сотрудничал с Радио Свобода с 2007 по 2016 год. Он освещал темы, связанные с нарушением прав человека в Краснодарском крае. Одной из тем, в частности, было дело профессора Михаила Саввы, которого ФСБ обвинила в мошенничестве и который недавно получил политическое убежище на Украине.

В 2015 году Радио Свобода сообщало о попытке нападения на Евгения Титова, которая произошла после посещения им строительства моста в Крым. Позже появилась видеозапись инцидента.

Евгений собирался продолжить работу над темой строительства моста и выехать в Темрюкский район Краснодарского края. Однако перед этим ряд российских журналистов, включая Аркадия Бабченко, получили СМС: "Женя Титов убит в Темрюке". В связи с этим Союз журналистов России тогда сделал официальное заявление.

"Новая газета", для которой Титов собирал этот материал, и он сам обратились в правоохранительные органы. Были известны номера машин и лица следивших за ним людей, а также телефонный номер, с которого отправлено СМС. Однако правоохранительные органы не нашли злоумышленников. Осенью 2015 года Евгений Титов принял решение покинуть Россию. Он переехал в Литву летом 2016-го и сразу попросил политическое убежище. Об этом он рассказал Радио Свобода:

Я освещал тему строительства моста в оккупированный Крым

– В России [для меня] создалась угроза, которая была связана с моей журналистской деятельностью. В частности, с тем, что я освещал тему строительства моста в оккупированный Крым. Я писал о том, что протяженность этого моста может быть в несколько раз искусственно завышена, что делает строительство дороже в несколько раз. Потом я занялся освещением социальных проблем местных жителей и уже поехал на эту съемку с представителями шведского телеканала SVT. На протяжении этой поездки за нами постоянно шла слежка, нас несколько раз останавливали, а когда я возвращался домой, неизвестные люди на двух машинах меня преследовали, потом пытались войти в мой подъезд. Более того, в скором времени на телефоны известных российских журналистов, в частности Аркадия Бабченко, поступило СМС: "Женя Титов убит в Темрюке". Это при том, что я действительно собирался поехать в Темрюкский район, чтобы заняться проблемами местных жителей. Я понял, что мне совершенно однозначно намекают на то, что моя жизнь не находится в безопасности, и поэтому я принял решение уехать в Литву.

–​ Какие темы вы освещали до аннексии Крыма?

– С 2007 года я, как журналист "Новой газеты", постоянно занимался вопросами, связанными с подготовкой и проведением Олимпиады 2014 года в Сочи. Я постоянно писал о том, как нарушаются права местных жителей, как несправедливо действует российская власть при их выселении, как Россия нарушает экологическое законодательство. В сущности, по сумме экологических нарушений Международный олимпийский комитет мог отменить эту Олимпиаду, и я писал, в том числе, и об этом.

–​ А как складывались ваши отношения с властями Кубани в то время, когда вы там жили?

На меня пытались несколько раз завести уголовное дело

– Когда я освещал события, связанные с выборами, я записал на видео скандал, который произошел в одной из избирательных комиссий. Тогда на меня пытались несколько раз завести уголовное дело, моих соратников приглашали в полицию, чтобы они дали на меня ложные показания. Ко мне домой приходила полиция, стучала в дверь, меня пытались достать из квартиры. Потом меня пытались задерживать, но мне удалось этого избежать, то есть выйти из полиции вовремя.

–​ Когда вы решили уехать из России,​ почему вы выбрали именно Литву?

– Я выбрал Литву, потому что президент Литвы Даля Грибаускайте занимает совершенно четкую, понятную и однозначную позицию касательно действий России в Украине, касательно роли европейских ценностей и касательно отношения к российской пропаганде и к той информационной войне, которую Россия ведет против остального цивилизованного мира. Значительную поддержку мне оказало литовское отделение организации Freedom House. Я приехал в Литву в августе 2016 года, и когда оформлял литовскую визу, указал, что еду для получения политического убежища. Мне выдали визу, и в октябре я подал документы на убежище. Потому что до этого мне надо было съездить еще на украинский фронт, я съездил и после этого подал.

–​ Как вас приняли в Литве?

Меня поддерживают и МИД Литвы, и многие местные жители

– Представители литовского МИДа оказывают мне всестороннюю поддержку и вообще прекрасно относятся. Меня поддерживает ряд правозащитных организаций, включая тот же Freedom House. И самое главное, меня поддерживают многие местные жители. У кого-то даже можно бесплатно пожить, сейчас мне подарили летние кроссовки, свитер, кто-то мне привозит продукты с дачи. То есть сами литовцы понимают, в какой ситуации находятся политические эмигранты.

–​ А чем вы там занимаетесь вообще? Я знаю, что вы язык учили.

Здесь я имею все возможности, чтобы реализовать свое право на свободу слова

– Мне непонятны люди, которые говорят о том, что незнание языка – это проблема. Я за четыре евро купил в Вильнюсе русско-литовский разговорник и каждый раз, когда я езжу в транспорте, я его читаю, и я могу сказать, что сейчас, через год пребывания в Литве, я понимаю в целом литовскую речь и могу изъясняться. То есть, если человек хочет решить эту проблему, он ее решит. Я сотрудничаю с местными СМИ, в частности это самый известный русскоязычный портал стран Балтии DELFI. Помимо этого, я веду собственный блог. И могу сказать, что здесь я имею все возможности для того чтобы реализовать свое право на свободу слова.

–​ Тем не менее литовские чиновники отказали вам в предоставлении статуса политического беженца. Как это сформулировано, почему вам отказали?

Я отказался от экономического пособия, мне просто нужна безопасность

– Первый довод состоит в том, что в Краснодарском крае, где я жил, по мнению Департамента миграции Литвы, преследуют экологических активистов, а журналисты в эту группу не входят. Второй довод состоит в том, что серьезные угрозы я получил осенью 2015 года, а приехал только летом 2016-го. Но все это время я старался не бывать дома, я постоянно жил в Новороссийске, в Сочи, и все мои друзья могут это подтвердить. Проблема беженцев – это сейчас общая проблема в Евросоюзе, и безусловно, это экономическая нагрузка. Но я специально отказался от экономического пособия, мне просто нужна безопасность. И вообще мне кажется, что в национальных законодательствах нужно внести графу о том, что политический эмигрант может отказаться от экономического пособия. Я бы отказался.

–​ Стало ли решение литовских властей для вас неожиданностью?

В Россию мне возвращаться нельзя, это плохо закончится

– Для меня это стало полной и совершенной неожиданностью, потому что, на мой взгляд, я полностью подпадаю под критерии, которые определяет Женевская конвенция по правам беженцев. Но действительно, ситуация с беженцами меняется. Это связано и с определенным ужесточением внешнеполитической ситуации, это связано опять же с экономическими проблемами. Поэтому сейчас задача каждого департамента миграции – отказать беженцу, в этом его работа. И в этом смысле департамент сработал профессионально. Но в Россию мне действительно возвращаться нельзя, потому что я знаю, что это плохо закончится для меня.

–​ Есть ли у вас юридические возможности оспорить это решение и все-таки получить этот статус?

– Решение Департамента миграции Литвы я уже пытался оспорить в окружном суде Вильнюса, и 14 июня суд оставил решение в силе. Сейчас в последней инстанции апелляция – в Верховном суде Литвы. Она принята к рассмотрению. Теперь у литовского Департамента миграции есть две недели на то, чтобы на нее ответить, а потом состоится этот суд. Если мне апелляция окончательно откажет, тогда я могу быть выслан в Россию, и это будет очень печальным и неожиданным финалом.

–​ И тогда что будете делать дальше?

Люди, понимающие ситуацию, говорят, что возвращаться нельзя

– Я не знаю, что делать. С одной стороны, в России у меня осталась семья, которую я не видел уже год, у меня определенные семейные проблемы, дети болеют, и это огромный стимул к тому, чтобы вернуться. С другой стороны, все люди, понимающие ситуацию, говорят, что возвращаться ни в коем случае нельзя, потому что те же правоохранительные органы России могут попытаться использовать меня в каких-то провокациях против Литвы, заставить делать какие-то заявления, чего я, конечно, делать не буду. Возможно, я уеду в Украину, пока не знаю, – рассказал Евгений Титов.

Долгое время в Краснодаре Титов сотрудничал с Леонидом Мартынюком – соавтором докладов Бориса Немцова, одним из постоянных экспертов Радио Свобода. Сейчас Мартынюк получил политическое убежище в США. Решение литовских властей его удивило:

– Я знаю Евгения Титова около десяти лет как журналиста Радио Свобода и "Новой газеты". Все эти годы он писал о преступлениях властей и о том, как оппозиция противостоит цензуре и коррупции в России, – рассказал Леонид Мартынюк. – Когда мы с Борисом Немцовым писали доклад о коррупции "Зимняя Олимпиада в субтропиках", то активно использовали материалы Евгения Титова. В 2014 году после оккупации Крыма и начала российско-украинской войны на Донбассе ситуация в России для журналистов и гражданских активистов резко изменилась в худшую сторону, – считает Леонид Мартынюк.

Согласно литовскому законодательству, на апелляцию отводится два месяца. Таким образом, при окончательном отказе Евгений Титов может быть выслан в Россию уже к осени.