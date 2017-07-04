Запретить Бабкину, вернуть молодежь

В последнее время (интересно, почему) в Кремле уделяют особенное внимание молодежи - Путин посещает "Артек", вручает школьникам паспорта, записывает отдельное обращение к выпускникам и т.д. В ОНФ хотят запустить "Молодежное направление". Не остался в стороне от борьбы за души и сердца молодежи и Омск - но там эта борьба приобрела несколько гротескное измерение. На дне города 5 августа пригласили было выступить Надежду Бабкину.

Но эта идея неожиданно встретила противодействие.

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Вот и письмо депутата Стручаева мэру Омска:

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Направляю в Ваш адрес открытое письмо, в связи с появившимися в средствах массовой информации сведений о предстоящем концерте Надежды Бабкиной в честь празднования Дня города Омска, а также в связи с возмущением омичей по этому случаю.

Прошу вас пригласить на 301-летие Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи. И впредь приглашать популярных звезд ежегодно.

В прошлом году на праздновании Дня города выступили Денис Майданов, Ёлка, Сплин, Митя Фомин, «Хор Турецкого». Я понимаю, что не все эти звезды выступили за счет местных властей, но хотя бы одну группу или исполнителя, которых ожидает увидеть молодежь можно пригласить раз в году. Например, в Красноярске в этом году на День города выступит L’One, а в Новосибирске выступила группа «Несчастный случай».

Моя просьба связана с тем, что ежегодно Омск покидают сотни молодых людей. По данным Омскстата, в первом полугодии 2016 года Омскую область покинули 11,7 тысяч человек. <...>

При всем моем почтении к русской культуре, считаю неразумным, в столь долгожданный для молодых омичей праздник в качестве кульминации празднования Дня города устраивать русский народный концерт. Складывается ощущение, что Администрация города застряла в прошлом. Давайте покажем молодежи, что Омск – город будущего. Город, которому важна молодежь! Искренне верю, что и старшее поколение поддерживает такое мнение!

Прошу вас разместить данное письмо в открытом доступе, а также дать публичный ответ.

90 процентов проголосовавших в паблике "Типичный Омск" проголосовали за отмену концерта Бабкиной! При том что всего два года назад она пела в том же Омске в тот же день города без всяких возражений:

На этот раз идея Стручаева нашла поддержку даже в местной администрации. Правда, там, кажется, решили воспользоваться ситуацией в иных целях. Пишут "Омские новости":

С доводами местного Заксобрания согласны в областной администрации. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков в комментарии корреспонденту ИА «Политика сегодня» отметил, что в регионе немало талантов, которые можно привлечь к выступлению на дне города, тем самым сэкономив деньги. Выступление Надежды Бабкиной и ансамбля «Золотое кольцо» запланировано на 5 августа, мэрия планировала заплатить за него 2,3 миллиона рублей. «Я не думаю, что Бабкина — самый популярный исполнитель, — отметил Гребенщиков. — Нет необходимости тратить такие деньги. Надежда Бабкина — хороший исполнитель, но наши не хуже».

В мэрии, правда, уверены, что Бабкина зажжет не хуже Шнура:

Мы знаем, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте. И не думаю, что сумма в 2,3 млн рублей такая большая. Это мощный, но немного затратный коллектив. В Омске живут люди разных возрастов. И мы стараемся подходить к вопросу так, чтобы всем угодить. "Хор Турецкого" всем понравился, и я думаю, также будет с хором Надежды Бабкиной. Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у неё это получится. У неё коллектив молодой, очень молодые музыканты - сказал директор департамента культуры омской мэрии Владимир Шалак сайту "Омск здесь".

Виктория Кошкина

пишут, в Омск на День города приглашена Бабкина (с ансамбем), а горожане против и ропщут

омичи, видите ли, желают "Ленинград", а Бабкину совсем не желают

некоторые и вовсе опасаются, что из-за Бабкиной молодежь сбежит из города

скрипят скрепы в загадочном Омске

удивительный город

Сама певица не комментирует ситуацию, предоставив это дело пресс-службе, сообщает Flash Siberia.

«Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку «Омут любви». Но достаточно увидеть, как проходят концерты «Русской песни» на Дне города, чтобы все стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей».