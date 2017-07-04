Третейский суд в Гааге рассмотрит претензии "Укрнафты" к России

Постоянная палата Третейского суда в Гааге рассмотрит претензии украинских нефтегазовых компаний к России. Во вторник она подтвердила, что подобные дела входят в её компетенцию.

Ещё летом 2015 года концерн "Укрнафта" обратился в гаагский арбитраж с запросом о взыскании компенсации за заправочные станции, которые экспроприировала Россия в результате аннексии Крыма. В качестве обоснования иска было приведено соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины от 27 ноября 1998 года - по поощрению и взаимной защите инвестиций.

С похожими запросами в Третейский суд в Гааге обратились ещё 11 украинских компаний.

