Штаб Алексея Навального в Краснодаре подвергся нападению

Помещение предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре во вторник подверглось нападению.

В официальном твиттере команды Навального сообщается, что активисты так называемых "Отрядов Путина" - краснодарской прокремлевской организации - ворвались в штаб, сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб.

14 апреля в штабе Алексея Навального в Краснодаре пытались устроить беспорядки пенсионеры из "Отрядов Путина". А 20 апреля ​в помещение штаба ворвались люди в казачьей форме, повредившие технику и избившие сотрудников штаба.

Открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Краснодаре состоялось 8 апреля.