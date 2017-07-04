WSJ: американский бизнес обеспокоен санкциями против РФ

Ряд нефтяных и энергетических корпораций США критикуют американский законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания бизнесмены из ExxonMobil, Сhevron и General Electric обеспокоены там, что вступление закона в силу может привести к закрытию международных нефтегазовых и энергетических проектов с участием российских партнеров. По их мнению, ужесточение санкций ухудшит положение американских компаний в мире и предоставит преимущество конкурентам. Кроме того, в компаниях обеспокоены тем, что закон обяжет их раскрывать информацию, которая является коммерческой тайной.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что ужесточение антироссийских санкций может затронуть проекты Exxon с участием российской компании "Роснефть" в США и Канаде.

14 июня Сенат США утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, действия в Сирии и на Украине. 20июня Палата представителей американского Конгресса отложила голосование по законопроекту и отравила его на рассмотрение комитета по международным делам. Позднее Сенат США внес в законопроект о санкциях в отношении России рекомендованные Палатой представителей изменения.Члены Палаты представителей могут вернуться к голосованию уже в июле.

В случае принятия законопроекта структурам США будет запрещено кредитовать российские компании нефтегазового сектора на срок более 30 дней.