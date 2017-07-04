Власти Украины запретили посещать страну 70 российским артистам.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, причиной запрета стало незаконное посещение ими Крыма.

Ранее во вторник создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщение режиссёра Сергея Члиянца о том, что актёра Владимира Машкова не пустили в Одессу для участия в съёмках продолжения сериала. Представители кинокомпании "Марс Медиа" заявили ТАСС, что съёмки ёще даже не обсуждались.



