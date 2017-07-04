Росгвардия: за год на Кавказе убиты 125 предполагаемых боевиков

Бойцы Национальной гвардии России (Росгвардии) за последний год убили 125 предполагаемых боевиков в ходе спецопераций на Северном Кавказе. Эти данные приводит РБК со ссылкой на сообщение департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

В документе также говорится, что бойцы ведомства уничтожили около 300 лагерей предполагаемых преступников, помогли раскрыть более 40 тысяч правонарушений и задержать около 47 тысяч человек.

Пресс-служба гвардии также сообщила, что ее бойцы обеспечивали безопасность на Кубке конфедераций, при охране мощей Николая Чудотворца в Москве, а также особо опасных объектов.

Национальная гвардия была создана после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 3 июля 2016 года. Новое подразделение создано на основе Внутренних войск МВД. Ведомством руководит бывший замглавы МВД Виктор Золотов, который 13 лет возглавлял службу безопасности президента. Руководители Нацгвардии неоднократно заявляли, что одна из ее главных задач – борьба с угрозой так называемой "цветной революции".