Фонд племянника Путина предлагает студентам отсрочку взамен права выезда

Русский академический фонд, главой правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставлять выпускникам отдельных российских вузов отсрочку от службы в армии, взамен ограничивая их право на выезд за границу.

Речь идет о молодых людях, которые с отличием окончили очное обучение некоторым техническим специальностям и продолжили получать образование в государственных университетах заочно, а также о тех, кто после окончания вуза устроился на работу на какое-либо оборонно-промышленное предприятие.

Необходимость введения таких мер в Русском академическом фонде объясняют тем, что получение красного диплома в России не приносит его владельцу почти никаких преимуществ, а из-за того, что качественное образование в стране малодоступно, многие не поступившие на бюджетное отделение в магистратуру или аспирантуру выпускники уезжают за границу, где стоимость обучения дешевле. В фонде ссылаются на официальную статистику о росте эмиграции молодежи, которую в организации при этом считают заниженной.

Об инициативе Русского академического фонда сообщило издание "Деловой Петербург". Директор фонда Олег Казенков в комментарии для Радио Свобода подтвердил факт обращения к Шойгу. Он отметил, что список технических вузов, выпускники которых получат право на отсрочку от службы в армии, пока не определен, а само предложение фонда "может и должно быть уточнено". Казенков добавил, что право выпускников на выезд за границу будет ограничиваться только на время предоставления отсрочки, а решение об этом будут принимать сами молодые люди. "Никто ни кого не заставляет: хочешь учиться и получить отсрочку – пожалуйста, хочешь пойти другим путем, пойти в армию – тоже замечательно ", – заявил Казенков.

Шойгу на предложение Русского академического фонда, как ожидается, должен ответить в течение 30 дней.