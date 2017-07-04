Умерла киносценарист Светлана Кармалита

Вдова Алексея Германа — старшего, постоянный соавтор его кинолент Светлана Кармалита умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова.



По его словам, Кармалита умерла в больнице в Санкт-Петербурге.



Ее сын, режиссер и сценарист Алексей Герман — младший сказал, что в последнее время Кармалита "очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии "Ленфильм".



Время и место прощания пока не известны.



Светлана Кармалита была, в частности, автором сценариев к картинам Алексея Германа "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом". Также она была главным редактором киностудии "Ленфильм". Лауреат Государственной премии СССР за военный фильм "Торпедоносцы".