Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины

Европейский парламент одобрил введение временных торговых преференций для Украины.

С конца 2017 года 3 года будет действовать льготный режим для украинских экспортёров мёда, пшеницы, кукурузы и ячменя, а также меди, алюминия и удобрений.

Меры, предложенные Еврокомиссией около года назад, принимаются в связи со сложной экономической ситуацией на Украине. Они вводятся в качестве дополнения к соглашению о Зоне свободной торговли межу Евросоюзом и Украиной, вступившему в силу с начала 2016 года. Документ был подписан 27 июня 2014 года как часть более широкого соглашения об ассоциации.

