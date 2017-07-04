В Москве задержан профсоюзный активист Александр Зимбовский

В Москве во время визита в главный офис компании "Ингеоком" рабочих, которым не выплатили зарплату, был задержан активист межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Александр Зимбовский. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Активиста обвиняют в том, что он якобы сломал руку охраннику компании. Сам Зимбовский обвинение отрицает. Сейчас он находится в ОВД "Хамовники".

Рабочие строительной компании "Ингеоком" неоднократно проводили акции протеста у офиса компании. Работники не получают зарплату с октября 2016 года. В феврале 2017 года они начали писать заявления о приостановке работы.

