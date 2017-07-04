Свалка президента Путина

Полигон "Кучино" закрыт, мусор едет в "Торбеево". Обсуждают жители Балашихи: Павел Степанец, Евгений Герасименко, Елена Гаврилова. Эфир в 21:05
В подмосковном городе Балашиха, где по распоряжению Владимира Путина был закрыт мусорный полигон "Кучино", продолжаются акции протеста. Теперь местные жители борются за ликвидацию свалки в "Торбеево", расположенной в соседнем Люберецком округе. Митингующие призвали постепенно отказаться от захоронения отходов и перейти к раздельному сбору мусора с его последующей переработкой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Реутов Сергеем Юровым и предложил тому перейти на пост главы Балашихи. Ранее эту должность на фоне скандала вокруг мусорного полигона "Кучино" добровольно покинул прежний мэр Евгений Жирков.
Мои гости: гражданские активисты и жители Балашихи Павел Степанец, Евгений Герасименко и Елена Гаврилова.
Ведущий Мумин Шакиров.
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