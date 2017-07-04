Власти Белоруссии пересмотрят "налог на тунеядство"

Власти Белоруссии пересматривают декрет номер 3, известный как "налог на тунеядство". Об этом заявил министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко. По его словам, в документе будет сделан упор на помощь безработным в трудоустройстве.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отменить "декрет о тунеядцах", если найдется другой способ заставить работать всех безработных. Он отметил, что 350 тысяч белорусов должны найти работу.

Введение президентского декрета, по которому неработающие граждане Белоруссии должны платить налог около 170 евро в год, привело к массовым протестам по всей стране. Лукашенко перенес первый срок уплаты сбора на 2018 год. В феврале-марте в крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные акции против "налога на тунеядство". Их участники также требовали отставки Лукашенко. На акции в Минске 25 марта были задержаны около тысячи человек, в том числе журналисты и случайные прохожие. Задержания осудили Евросоюз и США.

