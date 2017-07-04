Премьер-министр Франции выступил с программной речью

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил перед депутатами Национального собрания. Он представил депутатам программу работы правительства.

В программной речи Филипп объявил о предстоящей реформе юридической системы. В частности, по словам премьера, предусматривается значительное упрощение и реорганизация судебной системы. Пятилетняя программа финансирования и обеспечения деятельности юридических структур будет представлена парламенту в 2018 году.

Предполагается увеличение сроков наказания за тяжелые уголовные преступления, включая теракты, и финансовые махинации. Филипп отметил, что в стране будут дополнительно созданы 15 тысяч мест в тюрьмах. По словам премьера, это делается, в частности, и для того, чтобы заключенные отбывали срок в "достойных условиях", а тюрьмы не превращались в "инкубаторы, где будет вызревать насилие".

Филипп также пообещал, что режим чрезвычайной ситуации, введенный после терактов 2015 года, должен быть снят к 1 ноября. Ранее о снятии к осени режима чрезвычайной ситуации в стране заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В сфере здравоохранения правительство Филиппа планирует сосредоточиться на профилактике болезней. Она будет включать в себя обязательную вакцинацию детей к 2018 году, постепенное повышение цен на сигареты до 10 евро за пачку, а также борьбу с контрабандой табачных изделий.

Накануне с обращением к обеим палатам французского парламента – Национальному собранию и Сенату – выступил Макрон. Он заявил о скорейшем проведения реформ во властных структурах, армии и других сферах. Макрон сообщил, что готов провести всенародный референдум, если парламент не проголосует за необходимые реформы в течение года.

