Осужденные за госизмену жительницы Сочи пожаловались в Верховный суд

В Верховный суд России поданы жалобы о пересмотре приговоров жительницам Сочи Анник Кесян и Инги Тутисани и Марины Джанджгава, осужденным по обвинению в государственной измене. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Иван Павлов. Защита осужденных попросила суд оправдать женщин.

Три жительницы Сочи были признаны виновными в том, что в СМС, отправленных своим грузинским знакомым, сообщили о передвижении российской военной техники накануне вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 года. Джанджгава была приговорена к 12 годам заключения, Тутисани – к восьми, Кесян – к шести.

Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными. Ранее политзаключенными были признаны Оксана Севастиди и Екатерина Харебаву, осужденные по такому же обвинению. Летом 2016 года грузинскую гражданку Харебаву освободили после обмена заключенными с Грузией, а Севастиди в марте этого года помиловал президент России Владимир Путин.

