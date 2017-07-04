Обвиняемый в сожжении флага России у Кремля покинул страну

Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал жителя Серпухова Никиту Садкова, обвиняемого в надругательстве над российским флагом и возбуждении ненависти. Адвокат Садкова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный покинул Россию в поисках политического убежища. Сам Садков написал в фейсбуке, что находится на Украине.

По делу о надругательстве над государственным флагом активисту грозит до года лишения свободы. Обвинения в экстремизме Садкову предъявлены за публикацию в соцсети "ВКонтакте" некоего видеоролика, который якобы содержит призывы к "возбуждению ненависти и вражды в отношении русских". По этой статье ему грозит до пяти лет колонии.

Садков отрицает свою вину. Он считает, что его преследуют за убеждения.