В Астане обсуждается "патрулирование" в зонах деэскалации в Сирии

Глава российской делегации на переговорах по Сирии, которые состоялись в Астане, заявил о вероятности достижения договоренности между Россией, Турцией и Ираном. По словам Александра Лаврентьева, такая договоренность могла бы стать основой для направления в Сирию российских военнослужащих для патрулирования зон деэскалации.

После серии встреч в Астане российский дипломат заявил журналистам, что Москва, Анкара и Тегеран еще продолжают согласование деталей плана.

В Сирии во вторник вооруженная оппозиция и курдские отряды продолжили наступательную операцию на Ракку. Этот город считается оплотом экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию.

Командование международной коалиции, возглавляемой США, заявило, что джихадисты оказывают ожесточенное сопротивление наступающим войскам.

"Исламское государство" удерживает Ракку с 2014 года. Наступление "Сил демократической Сирии", как называют объединенные формирования противников режима Асада, начали наступление на Ракку в ноябре 2016 года.