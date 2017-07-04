Макфол советует Трампу, как вести себя с Путиным

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол и перед выборами, и после них резко критиковал Дональда Трампа и даже писал о нем как о кремлевской марионетке (впоследствии, впрочем, он стер этот твит). При этом Макфол также писал, что готов давать Дональду Трампу советы – если его о них попросят. О советах его, судя по всему, так и не попросили, однако Макфол решил выступить, не дожидаясь приглашения, и дал президенту своей страны несколько рекомендаций перед его будущей встречей в Гамбурге с Владимиром Путиным. Статья Макфола, опубликованная в Washington Post, называется "То, что Трамп должен прочесть перед встречей с Путиным".

Прежде всего, Макфол признает, что Соединенным Штатам необходимо поменять подход к России – вместо попыток помогать ей в построении демократии необходимо ее сдерживание на одних направлениях и осторожное сотрудничество – на других, там, где это может привести к взаимной выгоде. Главное, чего Трампу, по мнению Макфола, следует избегать – это установления доверительных отношений с Путиным. Вообще, не стоит вступать с ним в долгие разговоры, считает бывший посол, нужно скорее обозначить свою позицию, чтобы у Путина не было иллюзий, и в то же время не загоняя его в угол.

Начать нужно, как считает Макфол, с проблемы кибератак и вмешательства в выборы. Необходимо дать понять Путину, что на новые такие попытки в будущем будет дан жесткий ответ. "Можно заверить его, что США не будут вмешиваться в российские выборы", – пишет бывший посол, утверждая при этом, что Соединенные Штаты этого никогда и не делали.

Второй важнейший вопрос – Украина. Здесь надо потребовать от Путина соблюдения Минских соглашений (или заключения с Киевом новых договоренностей). Можно назначить специального посланника по украинской проблематике.

Развитие торговых отношений также необходимо увязать с разрешением украинского кризиса.

Сирийский вопрос лучше оставить министрам обороны, однако необходимо дать понять Путину, что в долгосрочной перспективе Асад должен уйти.

Необходимо склонить Россию к сотрудничеству по вопросу Северной Кореи и Ирана.

И, наконец, нужно сказать Путину, что лучший способ начать улучшение отношений с США – это отмена закона о запрете усыновления детей американцами, и дать при этом дополнительные гарантии безопасности усыновленных в Америке.

Поднимать же тему прав человека, как считает Макфол, Трампу не следует – просто потому, что раньше он в российском контексте о ней не говорил, и Путин почувствует фальшь, если она будет поднята.

Все вышеперечисленное Макфол называет "жестким, но прагматичным подходом" и считает, что он мог бы принести хотя бы ограниченный успех.

Впрочем, можно вспомнить, что Барак Обама вел себя с Путиным, почти целиком следуя этим рекомендациям.