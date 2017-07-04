В США 4 июля отмечается День независимости

Четвертого июля граждане США отмечают День независимости США от Великобритании. Этот общенациональный праздник отмечается в 241-й раз. Традиционно проходят парады, фейерверки, концерты, устраиваются пикники.

В Бостоне, штат Массачусетс, где началась Война за независимость США, полиция впервые использует управляемый беспилотник, чтобы получить изображение 500 тысяч людей, которые, как ожидается, придут посмотреть на фейерверк. Об этом сообщает "Голос Америки".

Полиция Нью-Йорка разместила десятки грузовых автомобилей с песком вблизи мест проведения фейерверков и других массовых мероприятий. Это сделано для того, чтобы предотвратить происшествия, подобные прошлогоднему теракту во французском городе Ницца в День взятия Бастилии. Тогда управляемый террористом грузовик въехал в толпу людей, наблюдавших за фейерверком.