Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет получили ответ властей Катара на свои требования. Об этом говорится в совместном заявлении четырёх стран, отрывок которого публикует телеканал "Аль-Арабия".

Арабские государства получили послание Катара до окончания действия ультиматума. Содержание полученного сообщения не разглашается, ровно как и сроки, в которые страны Персидского залива намерены ответить Катару.

В начале июня Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористов и союзе с Ираном.

Катару выдвинули список требований, среди которых —разрыв сотрудничества с Тегераном и прекращение вещания телеканала "Аль-Джазира". На выполнение условий было отведено 10 дней, но позднее срок продлили ещё на двое суток. Катар назвал требования невыполнимыми.