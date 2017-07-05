Суд над подозреваемыми по делу о крушении MH17 пройдёт в Нидерландах

Суд над подозреваемыми по делу о крушении малазийского “Боинга” MH17 в небе на Донбассом в 2014 году пройдёт в Нидерландах в соответствии с законами королевства. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов.

Такое решение приняли представители стран, участвующих в расследовании трагедии. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку следствие по делу о крушении лайнера ещё не завершено.

Самолет малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Уголовное расследование, проведенное Нидерландами, пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракета была выпущена из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Однако пока неизвестно, было ли нападение их инициативой, или его координировали российские военные. Имена подозреваемых досих пор не предали огласке.

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