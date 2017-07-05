Шахтеры Гукова вновь объявили бессрочную голодовку

В городе Гуково Ростовской области шахтеры компании "Кингкоул" объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют 18 человек. Они требуют погасить многомиллионные долги по зарплате. Протесты горняков начались через два дня после того, как местные власти заявили о стопроцентном погашении задолженности.

Как рассказал сайту "Открытая Россия"доверенное лицо протестующих шахтеров Гуково Валерий Дьяконов, им должны еще около 400 миллионов рублей, в том числе иностранным рабочим, гражданам Украины, которые до сих пор не получили ни копейки.

Некоторые участники голодовки планируют поехать в Москву и созвать там пресс-конференцию, сообщил Дьяконов. В декабре шахтеры уже пытались добраться до столицы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, однако полицейские и казаки не выпустили их из Гуково.

Летом 2016 года, когда задолженность по зарплате у большинства шахтеров достигла более 12 месяцев, они стали проводить у здания администрации компании "Кингкоул" одиночные пикеты. А уже в конце августа больше сотни горняков объявили голодовку. В апреле суд приговорил генерального директора предприятия Владимира Пожидаева к пяти годам лишения свободы за многомесячную невыплату зарплаты шахтерам.